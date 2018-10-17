Velilere seminer

Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile birlikte okullarda görev yapan rehber öğretmenler, 12. ve 8. sınıf öğrencilerine, öğrenme yöntemleri, verimli ders çalışma, test çözme teknikleri, sınav sistemi ve sınav stresi konularında seminerler verdi. Öğrencilerin velilerine ise, verimli ders çalışmada ailenin rolü, anne baba tutumları, aile içi iletişim ve sınav sistemleri ile alakalı bilgiler verildi. Rehber öğretmeni olmayan okullarda toplam 320 öğrenci ve 121 veliye ulaşıldı.