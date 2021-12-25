Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrenci velilerine "Bağımlılıkla Mücadele, Kadına Şiddet ve Sokak Hayvanlarına Şiddet" konulu bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik konferans verildi.

Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa velilerden yoğun katılım oldu.