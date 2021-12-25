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Velilerden yoğun katılım

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele konferansı verildi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:38
Velilerden yoğun katılım

Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrenci velilerine "Bağımlılıkla Mücadele, Kadına Şiddet ve Sokak Hayvanlarına Şiddet" konulu bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik konferans verildi. 
Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa velilerden yoğun katılım oldu.

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