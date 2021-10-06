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Veli toplantısı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde öğrenci velileri ile toplantı yapıldı, eğitim-öğretim süreci değerlendirildi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:03
Veli toplantısı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Peygamber Efendimizin ‘iki günü eşit olan zarardadır’ hadis-i şerifi bizim için bir düstur olmalıdır. Yediden yetmişe eğitime gönül vermiş büyük bir aile olarak durmadan ve duraksamadan, her günümüzü farklı kılmak için kıymetli velilerimizle buluşuyoruz’’ dedi. Aksoy, Şehit Nuri Çelik Ortaokulunda öğrencilerin velileri ile bir araya gelerek, eğitim sürecini genel olarak değerlendirip, velilerin görüş ve önerilerini aldıklarını söyledi. 

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