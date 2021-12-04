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Veli toplantısı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde veli toplantısı yapıldı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 00:39
Veli toplantısı

Toplantıya Kadışehri ilçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da katıldı. Eğitimin en önemli sacayağı öğretmen-öğrenci ve veli olduğunu belirten Aksoy, ‘’Bu sac ayaklarının güçlendirilmesi için Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan Okul Aile Birliği ve Veli Toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de iştirak ettik. Toplantımızda yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerinin daha üst seviyelere çıkması için önemli kararlar aldık. Toplantının verimli geçmesinde önemli katkıları olan başta okul idaremize, öğretmenlerimize ve her daim desteklerini hissettiğimiz velilerimize çok teşekkür ederim’’ dedi. •Rabia Şahin / Kadışehri•

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