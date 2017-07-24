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Vefalı kaymakam

Türkiye’nin terörle mücadele de şehit verdiği kahramanların aileleri devlet yöneticileri tarafından yalnız bırakılmıyor. 

Vefalı kaymakam

Türkiye’nin terörle mücadele de şehit verdiği kahramanların aileleri devlet yöneticileri tarafından yalnız bırakılmıyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:05
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Vefalı kaymakam

2010 yılında Şırnak’ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tez’in babası Mehmet Tez’in Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde yaşayan babası Rasim Tez önceki gün Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök’ü konuk etti. 
Şehit oğlunun şahadetinin ardından 7 yıl geçmesine karşın unutulmayan şehit babası Rasim Tez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök de; “Şehitlerimizin kutsal emanetlerinden Yerköylü şehidimiz Mehmet Tez’in babası, Rasim Tez’ ziyaret ederek sohbet ettik, arzu ve ihtiyaçlarını dinleyerek, her zaman yanlarında olduğumuzu ilettik. Allah kendilerine hayırlı, sağlıklı ömürler versin” diye konuştu.
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tez, Şırnak’ta şehit düşmüştü.
 

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