Bu kapsamda Kaymakam Yağan, Güroğlu, Boğazkaya ve Kocabekiroğlu köylerinde vatandaşlarla buluştu. Köyler hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Yağan, köy sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek kendisine sorulan soruları cevapladı. Yağan, Kocabekiroğlu köyü ziyaretinde köyde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Aygül’ün evine misafir oldu. Yağan, "Bugün bu topraklarda rahatça yaşamamız şehitlerimizin ve gazilerimizin, sayesindedir. Devletimiz her zaman tüm imkânlarıyla şehit aileleri ve gazilerimizin yanındadır. Kapılarımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.