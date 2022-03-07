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Vatandaşlar bilgilendirildi

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görevli ekipler tarafından son dönemlerde artan dolandırıcılık ve bilişim suçları hakkında, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine ve vatandaşlara bilgi verildi.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:37
Vatandaşlar bilgilendirildi

Dolandırıcılık ve bilişim suçları hakkında bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşları kendilerinden herhangi bir sebep ile para isteyen şahıslara inanmamaları, sosyal medya üzerinden tanımadığı kiler tarafından gönderilen linklere ve ‘hediye kazandınız’ şeklinde gelen mesajlara itibar etmemeleri gerektiği, şüphelendikleri herhangi bir dolandırıcılık olayında hemen 112 ihbar hattını aramaları konusunda uyardılar. Emniyet ekipleri, vatandaşlara ilçe genelinde mal varlığına karşı işlenen suçlar hakkında da bilgilendirme yaptılar. •Sümeyye İlhan• 

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