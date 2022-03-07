Vatandaşlar bilgilendirildi

Dolandırıcılık ve bilişim suçları hakkında bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşları kendilerinden herhangi bir sebep ile para isteyen şahıslara inanmamaları, sosyal medya üzerinden tanımadığı kişiler tarafından gönderilen linklere ve ‘hediye kazandınız’ şeklinde gelen mesajlara itibar etmemeleri gerektiği, şüphelendikleri herhangi bir dolandırıcılık olayında hemen 112 ihbar hattını aramaları konusunda uyardılar. Emniyet ekipleri, vatandaşlara ilçe genelinde mal varlığına karşı işlenen suçlar hakkında da bilgilendirme yaptılar. •Sümeyye İlhan•