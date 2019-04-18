Vatandaşa Vakıf desteği

Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, dar gelirli vatandaşlara yardımlar sağlıyor.
Yozgat’ın ilçelerinde de birçok vatandaş, vakıf yardımları ve destekleriyle hayatını sürdürüyor.
Çekerek ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 9 bin 465 haneye yardım yaptığı öğrenildi.
İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira, eğitim, giyim, ev eşyası, ev onarım ve tadilat, kömür gibi birçok kalemde yardımlar yapıldığı belirtildi.
Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, dar gelirli vatandaşlara yardımlar sağlıyor.
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