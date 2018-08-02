Vali Çayıralan'ı ziyaret etti

Yurtnaç, daha sonra ORAN Kalkınma Ajansı ve Çayıralan Belediye Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen Yaşlı Bakım Merkezi binasını inceledi. Burada Belediye Başkanı Yasin Şahiner’den proje hakkında bilgi alan Yurtnaç, "Güzel bir proje, konum olarak da çok güzel bir yere yapılmış. Ancak projede bazı eksiklikler tespit ettim. Yaşlılarımızın günlük ihtiyaçlarına göre daha güzel bir mimari proje düşünülebilirdi" dedi.