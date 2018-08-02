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Vali Çayıralan'ı ziyaret etti

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Çayıralan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çayıralan Kaymakam Vekili Yusuf Melikşah Aydın'ı ziyaret eden Yurtnaç, ilçede yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Vali Çayıralan'ı ziyaret etti

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Çayıralan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çayıralan Kaymakam Vekili Yusuf Melikşah Aydın'ı ziyaret eden Yurtnaç, ilçede yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Vali Çayıralan'ı ziyaret etti

 Yurtnaç, daha sonra ORAN Kalkınma Ajansı ve Çayıralan Belediye Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen Yaşlı Bakım Merkezi binasını inceledi. Burada Belediye Başkanı Yasin Şahiner’den proje hakkında bilgi alan Yurtnaç, "Güzel bir proje, konum olarak da çok güzel bir yere yapılmış. Ancak projede bazı eksiklikler tespit ettim. Yaşlılarımızın günlük ihtiyaçlarına göre daha güzel bir mimari proje düşünülebilirdi" dedi.

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