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Vali Çakır, Sorgun’u gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ilçe ziyaretleri kapsamında Sorgun ilçesine giderek bir takım ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Çakır, Sorgun’u gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ilçe ziyaretleri kapsamında Sorgun ilçesine giderek bir takım ziyaret ve incelemelerde bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Vali Çakır, Sorgun’u gezdi

İlk önce ilçe kaymakamlığı ziyaret eden Vali Çakır, Kaymakam Mustafa Altınpınar’dan ilçe ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilçeden geçen yüksek hızlı tren hattında devam eden ray döşeme çalışmalarını inceleyen Vali Çakır, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köy ziyaretlerinde de bulunan Vali Kadir Çakır, Sorgun’a bağlı Sarıhacılı köyünde İl Özel İdaresi tarafından köy içerisine yapımı devam eden parke taşı döşeme işini yerinde inceledi. Sorgun Sarıhacılı köyü arasında bulunan Küçükköhne, Şahmuratlı, İdrisli ve Kocaoğlukışlası köylerinde de inceleme yapan Vali Çakır, ilçede faaliyet gösteren ve 330 kişiye istihdam sağlayan Rota Tekstil fabrikasını ziyaret etti. Tekstil fabrikasında incelemelerde bulunan Vali Çakır, fabrika yetkililerinden bilgi alarak, birçok kişiye istihdam sağladıkları için teşekkür etti.

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