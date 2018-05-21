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Uzunlu’nun çehresi değişiyor

BOĞAZLIYAN ilçesinin gelişen, büyüyen beldesi Uzunlu’nun çehresi de her geçen gün değişmeye devam ediyor.

Uzunlu’nun çehresi değişiyor

BOĞAZLIYAN ilçesinin gelişen, büyüyen beldesi Uzunlu’nun çehresi de her geçen gün değişmeye devam ediyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
61 Okunma
Uzunlu’nun çehresi değişiyor

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, beldede yaptırdığı yeni hizmet alanları ve sosyal tesisleri hizmete sunarken, beldenin çehresini değiştirmeye yönelik adımları da ihmal etmiyor. Başkan Koç, belediye çalışanları ve vatandaşların da katkısıyla beldede çevre düzenlemesi çalışması yapıyor. Ağaçlar, çiçekler dikiliyor, yeni yeşil alanlarda altyapılar oluşturuluyor. 

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