Uzunlu’nun çehresi değişiyor

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, beldede yaptırdığı yeni hizmet alanları ve sosyal tesisleri hizmete sunarken, beldenin çehresini değiştirmeye yönelik adımları da ihmal etmiyor. Başkan Koç, belediye çalışanları ve vatandaşların da katkısıyla beldede çevre düzenlemesi çalışması yapıyor. Ağaçlar, çiçekler dikiliyor, yeni yeşil alanlarda altyapılar oluşturuluyor.