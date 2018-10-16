Uzunlu’daki Boğaz Köprüsü

Beldede bulunan, içerisinde suni gölün yer aldığı park içerisine İstanbul Boğaz Köprüsü’nün maketini andıran, köprü yapıldı. Köprü, beldeye gezmek üzere gelenlerin büyük ilgisini çekerken, gelin-damatların da mekanı haline geldi. Göl üzerinde duran, geceleri Boğaz Köprüsünü andıran ışıklandırmasıyla dikkat çeken köprünün üzerinde, çevresinde gelin-damatlar fotoğraflar çektirip, anılarına eklemeyi ihmal etmiyor. Boğazlıyan, Çandır ve Çayıralan ilçelerinin dışında diğer illerden de gelin-damat çekimleri için Uzunlu Beldesi’ni tercih edenler bulunuyor.