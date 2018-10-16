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Uzunlu’daki Boğaz Köprüsü

BOĞAZLIYAN ilçesinin sürekli gelişen, modern görünümüyle dikkat çeken Uzunlu Beldesi’nin Belediye Başkanı Turan Koç, yeni bir çalışmaya imza atarak, dikkatleri üzerine çekti.

Uzunlu’daki Boğaz Köprüsü

BOĞAZLIYAN ilçesinin sürekli gelişen, modern görünümüyle dikkat çeken Uzunlu Beldesi’nin Belediye Başkanı Turan Koç, yeni bir çalışmaya imza atarak, dikkatleri üzerine çekti.

16 Ekim 2018 Salı 07:00
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Uzunlu’daki Boğaz Köprüsü

Beldede bulunan, içerisinde suni gölün yer aldığı park içerisine İstanbul Boğaz Köprüsü’nün maketini andıran, köprü yapıldı. Köprü, beldeye gezmek üzere gelenlerin büyük ilgisini çekerken, gelin-damatların da mekanı haline geldi. Göl üzerinde duran, geceleri Boğaz Köprüsünü andıran ışıklandırmasıyla dikkat çeken köprünün üzerinde, çevresinde gelin-damatlar fotoğraflar çektirip, anılarına eklemeyi ihmal etmiyor. Boğazlıyan, Çandır ve Çayıralan ilçelerinin dışında diğer illerden de gelin-damat çekimleri için Uzunlu Beldesi’ni tercih edenler bulunuyor.

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