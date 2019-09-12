UZUNLU KISKANDIRIYOR

Uzun yıllar Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Turan Koç, beldede yaptığı hizmetlerle dikkati çekti. Son seçimlerde görevini genç bir isme teslim etti. Yeni Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı da, devraldığı bayrağı daha da ileriye götürüp, beldenin sosyal yapısıyla birlikte ekonomik anlamda da güçlenmesi noktasında çalışmalarına hız verdi. Boğazlıyan Çayıralan Karayolunun 17’inci kilometresinde yer alan Uzunlu Beldesi, dalgalı bir araziye sahip olmasına karşın, aynı zamanda tarımsal üretimde önemli bir merkez. Uzunlu Barajı ve İğdeli Göleti sulu arazi miktarını arttırdığı beldede, üründe de çeşitlilik oldu. Uzunlu Beldesi, Oğuz Boylarının Bozok yaylasından yerleşimleri esnasında ekinlik olarak 15’inci yüzyılda kurulduğu, Osmanlı kaynaklarındaki adının Güzelce Köprü olduğu kaydedildi. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden bölgeye gelip yerleşen insanlarla nüfusu artan Uzunlu, topraklarının bağcılık yapmaya elverişli olması nedeniyle bir zamanlar ‘Üzümlü Köyü’ olarak anıldığı kaydedildi. Zamanla değişime uğrayarak Uzunlu adını aldığı, 1955 yılında Belediye Teşkilatının kurulduğu, Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus mübadelesi sonucunda Batı Trakya'dan getirilen soydaşlarımızın bir bölümünün de Uzunlu'ya yerleştirildiği ifade edildi. Uzunlu Beldesinde mükemmel bir dinlenme parkı bulunuyor. Çevre köy, kasaba, ilçelerden gelenler mesire yeri olarak da kullanıyor. Park içerisinde havuz, gazino, kültür merkezi, düğün salonu, kütüphane, folklor ve açık hava müzesi bulunuyor.



