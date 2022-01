Uzunlu Belediye Başkanı Uzunlu Okan Yaşar Elbaşı, ‘’İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte komşularımıza gıda paketleri yapıp dağıtıma çıkardık. Zor günlerin dayanışma ve destekler ile atlatılacağını düşünüp her koşulda, her zorlukta biz varız ve her zaman olmaya devam edeceğiz’’ dedi.