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Uyuşturucu operasyonu

BOĞAZLIYAN ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu

BOĞAZLIYAN ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Uyuşturucu operasyonu

İhbarı değerlendiren Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan İlçesinde ikamet eden şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Arama neticesinde, Alüminyum folyolara sarılı vaziyette 11 Gram Bonzai, 5 Gram morfin türü uyuşturucu maddesi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 fişek, kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli adli makamlara sevk edildi. 

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