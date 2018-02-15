Uyuşturucu operasyonu

İhbarı değerlendiren Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan İlçesinde ikamet eden şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Arama neticesinde, Alüminyum folyolara sarılı vaziyette 11 Gram Bonzai, 5 Gram morfin türü uyuşturucu maddesi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 fişek, kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli adli makamlara sevk edildi.