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Uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:58
Uyuşturucu operasyonu

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahsın kullandığı otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobil ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada miktar eroin ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçu kapsamında tutuklandı.

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Uyuşturucu OperasyonuYozgatEmniyetMüdürlüğü
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