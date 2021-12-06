Uygulama yaptılar

Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrenciler, meslek derslerinden almış oldukları dini bilgileri uygulamalı olarak okulumuza ait mescitte tatbik etti. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Bizler de yavrularımızın yanlarında olmaya devam ediyor, İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle okulumuzun mescidinde namazımızı birlikte kılmaya özen gösteriyoruz. Mihrapta öğrencimiz, Minberde öğrencimiz, Müezzin mahfilinde öğrencimiz, safta yanyana, omuz omuza öğrencilerimiz. Rabbime sonsuz şükürler olsun. İnançlı nesiller yetiştirmek için gece gündüz durmadan çalışıp elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız inşallah’’ ifadelerini kullandı.