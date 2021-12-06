Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Uygulama yaptılar

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencileri eğitim döneminde öğrendiklerini mescitte uyguladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:43
Uygulama yaptılar

Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrenciler, meslek derslerinden almış oldukları dini bilgileri uygulamalı olarak okulumuza ait mescitte tatbik etti. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Bizler de yavrularımızın yanlarında olmaya devam ediyor, İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle okulumuzun mescidinde namazımızı birlikte kılmaya özen gösteriyoruz. Mihrapta öğrencimiz, Minberde öğrencimiz, Müezzin mahfilinde öğrencimiz, safta yanyana, omuz omuza öğrencilerimiz. Rabbime sonsuz şükürler olsun. İnançlı nesiller yetiştirmek için gece gündüz durmadan çalışıp elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız inşallah’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Uygulama YaptılarYozgatIlerigazetesiPazartesiAralıkHaberKadışehriİlçeMilliEğitimMüdürlüğüNuriAksoyİmamHatipLisesiöğrencileröğrendikleriniMescitteUyguladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhtiyaç sahipleri SEViNDiRiLiYOR
İhtiyaç sahipleri SEViNDiRiLiYOR
Kadına şiddet kamu spotu
Kadına şiddet kamu spotu
Ağaçlandırma etkinliği
Ağaçlandırma etkinliği
Sistem anlatıldı
Sistem anlatıldı
Öğretmenlere ziyaret
Öğretmenlere ziyaret
Velilerle istişare
Velilerle istişare
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim