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Üretip satacaklar

ÇAYIRALAN ilçesinde kadınlar tarafından üretimi yapılacak ürünlerin pazarlanabilmesi amacıyla şirket kuruldu.

Üretip satacaklar

ÇAYIRALAN ilçesinde kadınlar tarafından üretimi yapılacak ürünlerin pazarlanabilmesi amacıyla şirket kuruldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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Üretip satacaklar

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar,  kısa adı ÇEKAŞ olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi ile ilgili kuruluş çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Başkan Codar, ‘Doğal organik olarak ilçemiz halkı tarafından yetiştirilen turşu malzemeleri olan, domates, biber, salatalık, kornişon, pezik gibi ürünler şirketimiz tarafından satın alınarak turşu üretimi yapılacaktır. Elde edilen ürünler, şirket aracılığı ile satışa sunularak, hem ilçemizdeki ürünler değerlendirilip, satılacak hem de üreticilerimize ek gelir sağlanacaktır’ dedi.  Belediye Başkanı Codar, Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi bünyesinde organik ürünlerle turşu yapımına başlandığını, 16 Ağustos tarihinde düzenlenecek bal festivalinde stand kurulup, satışa sunulacağını sözlerine ekledi. 

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