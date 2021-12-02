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Üretime devam

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin mobilya üretimleri devam ediyor.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:06
Üretime devam

 Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır ile birlikte Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu ile birlikte Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edip, çalışmaları yerinde inceledi. Milli Eğitim Müdürü Öcal, Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Dekorasyon Atölyesinde Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında yapılan kütüphane masaları ile kitap raflarını inceledi. Öcal, büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladığı Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Aras'a, Meslek öğretmenleri ile öğrencilere teşekkür etti. 

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