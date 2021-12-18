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Üniversiteyi gezdiler

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, Yozgat Bozok Üniversitesi fakültelerini gezip, bilgi edindi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:46
Üniversiteyi gezdiler

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi programı öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan Adem Karacabay Anadolu Lisesi ve Şehit Mevlüt Gökdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri, Yozgat Bozok Üniversitesini ziyaret ettirildi. Öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan bu ziyarette üniversitenin çeşitli fakültelerinin tanıtımı yapıldı. Öğrenciler için faydalı olan bu ziyarete ev sahipliği yapan üniversite yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.

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