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Ünal’dan ziyaret

Yozgat’ın Çekerek ilçesine Bağlı Özükavak Beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor.

21 Ocak 2022 Cuma 00:57
Ünal’dan ziyaret

 Belediye Başkanı Oğuz Ünal Ankara AK Parti Genel Merkezi’nde de ziyaretlerde bundu. AK Parti Teşkilat İşleri Başkanı Yozgatlı Av. Yusuf İbiş’i Ak Parti Genel Merkez binasındaki makamında ziyaret eden Ünal, beldesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, yapmayı planladığı projeleri hakkında da İbiş’ten görüş alışverişinde bulundu. Ünal, ‘’Yozgatlı Hemşehrimiz AK Parti Teşkilat İşleri Başkanı Av. Yusuf İbiş’e göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Özükavak Belediye Başkanlığı olarak teşekkür ediyoruz’’ dedi. 

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