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Ünal’dan don uyarısı

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal, karların eriyip havanın dona çekmesinden dolayı su şebeke hatlarından donmalara neden olduğunu, bununla beraber su saatlerinde de donmalar olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

28 Ocak 2022 Cuma 00:29
Ünal’dan don uyarısı

Ünal, kış ayları nedeniyle eksi derecelere düşen hava sıcaklığının, su hatlarında ve su sayaçlarının donmasına neden olduğunu bazı yüksek olan yerlerde su basıncından dolayı tazyiki düştüğünü söyledi. Ünal, ‘’Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinizde bulunan korumasız ve açıktaki su sayaçları ile su borularının donma olasılığı daha yüksektir. Su sayaçlarının yeri rüzgar almayacak şekilde muhafaza edilerek önlem alınmalı. Abonelerimizin sayaçların ve su borularının soğuklardan etkilenerek donmaması ve zarar görmemesi için sayaç ve boruları cam yünü, boru kılıfı, bez parçası, talaş gibi materyallerle kaplayarak önlem alması gerekmektedir. Sayacın veya su borularının donması halinde,  kesinlikle sıcak su ve ateşle müdahale ederek buzlanmayı açmaya çalışmak, sayaçlara zarar vererek, kullanılamaz hale getirmektedir. Su sayacınızın donması halinde su vanasını kapatarak havaların güneşli olduğu öğle vaktini beklenmelidir, eğer ki donan ya da patlayan sayaçlara kontrollerden sonra bozuk olanlara müdahale edecektir’’ dedi.

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