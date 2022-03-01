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Ünal bilgilendirdi

Yozgat’ın Çekerek İlçesine Bağlı Özükavak Beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal, arsa, bağ ve bahçe gibi taşınmazların tek tapu üzerinde nasıl olması gerektiği hakkında bilgilendirme yaptı.

01 Mart 2022 Salı 00:32
Ünal bilgilendirdi

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal yaptığı açıklamada, ‘’Kasabamız içerisinde veya gurbette bulunan vatandaşlarımız kasabamız sınırları içerisinde bulunan arazileriniz arsalarınız kısacası taşınmazlarınız için kardeşler arasında ve komşularınız arasında arsa , tarla , bağ , bahçe  gibi taşınmazlarda paylaşım yaparak tek bana ait tapum olsun derseniz ilk olarak şunu hatırlatayım devlet 10 dönüm altında olanlarda(ifraz) yapmıyor yani bölmüyor ama 10 dönüm üssü yapılacak işlem şöyle, önce herhangi bir harita mühendisine başvuruda bulunuluyor birilerinin yönlendirdiği harita mühendisi olmasına gerek yok istediğiniz olabilir. Fiyat alıyorsunuz örneğin 5 bin liradan başlıyor arazi konumu ve yapısına göre fiyat 15 bina kadar masrafı olabiliyor. Mühendis parası 5 bin lira, Köy ise özel idare encümen harcı, Belediyelik ise belediye encümen harcı, Tapu harcı belirli bir ücreti yok yoğunluğa göre yüzde oranında tahmini bin 500 lira. Eğer ki paylaşım husumetli ise her iki tarafta paraları peşin ve anlaşma uzlaşarak çözecek. Harita mühendisi başvurunuz üzerine bir teknik dosya hazırlayarak köy olan yerde özel idareye belediyelik olan yerde belediyeye veriyor. Bu gönderilen özel idare belediye gibi kurumlarda encümene sunuluyor bu teknik rapor encümen karar alıp onaylıyor. Bu karardan sonra bu bahsedilen kurum özel idare veya belediye bu dosyayı üst yazı ile tapu kadastroya gönderiliyor. Kadastro bu teknik raporu inceledikten sonra tapu harçları yatırılıyor kadastro işi bitikten sonra. Tekrar kadastro  tapu dairesine bir üst yazı ile bildirim yapıyor tapuya. Tabuda inceleme ve işlemlerin ardından herkesin tapusu ayrı ayrı çıkartılarak işlemleri sonlandırıyorlar isme tapuları veriliyor. Son olarak bu işlemler kısa gibi görüle bilir ama bahsedilen kurumlardaki iş yoğunluğuna göre bir haftada olabilir bir aydan fazlada sürebilir bilginize’’ dedi. 

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