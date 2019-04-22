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UMUT OLUYORLAR

YENİFAKILI ilçesinde hazırlanan ‘Umut Işığım Olur Musun?’ adlı proje ile ilgili ziyaretler ilçe yöneticileri tarafından sürdürülüyor.

UMUT OLUYORLAR

YENİFAKILI ilçesinde hazırlanan ‘Umut Işığım Olur Musun?’ adlı proje ile ilgili ziyaretler ilçe yöneticileri tarafından sürdürülüyor.

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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UMUT OLUYORLAR

İlçe yöneticileri, merkez ve köylerindeki okullarda okuyan öğrencilerle etkileşim ve iletişimini sağlayarak, örnek şahsiyetler aracılığıyla ahlaki, milli, manevi değerleri özümsetme amaçlı çalışmalara imza atılıyor. Öğrencilerin meslekler hakkında bilgilendirilerek, ilçedeki idari makamlarda yer alan kişilerle tanışıp, onlarla iletişim kurabileceklerini öğreniyor. Kaymakam Emre Zeyrek, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Yiğit,  Nüfus Müdürü ve İlçe Müftüsü Cuma Yanar’ın katılımı ile Beşiktaşlı İlk/Orta Okulu ziyaret edildi, öğrencilerle buluşuldu. Katılımcı ilçe yöneticileri, ders saati boyunca öğrencilerle sohbet edip, meslekleri hakkında bilgiler verdi. 

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