Ulaşım hizmetine takviye

Yeni alınan belediye otobüsünün hizmette tüm kesimlere hitap edecek şekilde dizayn edildiğine dikkat çeken Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ‘’Toplu ulaşımda kalitenin artırılması için 25 kişi oturma kapasiteli azami 31 kişilik yeni nesil belediye otobüsü ilçemizde ulaşımı rahatlatarak vatandaşlarımıza hizmet verecektir’’dedi.

Başkan Coşgun, güvenlik sistemleri en üst seviyede olan yeni belediye otobüsünün engelli vatandaşların erişimine uygun olarak tasarlandığını kaydetti. Coşgun, ‘’Engelli rampası bulunan, klimalı, kamera kayıt sistemi bulunan yeni belediye otobüsümüzün ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum‘’ diye konuştu.