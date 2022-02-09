Ücretsiz tarama

Çekerek Belediyesi, Kaymakamlık, Toplum Sağlığı Merkezi ve Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun koordinesiyle sağlık taramalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Aracımız vatandaşlarımıza belediyemiz aracılığı ile ücretsiz taşıma hizmeti veriyor. Hava Şartları imkan verdiği zamanlarda ise Mobil Sağlık Tarama aracımızla bütün köylerimize ve mahallelerimize vatandaşımızın ayağına giderek hizmet vermeye devam edeceğiz. Elbette ki; ‘kanserde erken teşhis hayat kurtarır.’ Bu hep söyleniyor, ifade ediliyor ama uzmanların ifade ettiği kadarıyla özellikle bu aracın ve aracın içerisindeki cihazların hizmet edeceği kanser türleri erken teşhis edilirse kurtarılma oranı çok çok yüksek olan kanser türleridir. Bir belirti olmadan vatandaşın ayağına giderek bu tespitin yapılabilmesi hem insanımıza hizmetin biran önce götürülebilmiş olması, hem tedavi sürecinin biran evvel başlaması, hem de bu aracın özellikle hizmet edeceği kanser türüne erken müdahale ettiğinden, bu hastalıktan hastalarımızı kurtarabilme şansı olması, işte bu aracın kıymetini bir kere daha ortaya koyuyor. İçerisinde EKG, mamografi, röntgen, kan alma üniteleri ile acil müdahale imkanlarının tamamını barındıran Mobil Sağlık Aracımız Hükümet Konağı bahçesinde hizmete hazır bir şekilde bulunacaktır. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, tamamen ücretsiz olan bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki; erken teşhis hayat kurtarır. Halka hizmet, Hakka hizmettir düsturuyla çıktığımız bu yolda insanımıza hizmet ediyoruz” dedi.