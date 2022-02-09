Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ücretsiz tarama

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, Gezici Kanser ve Mobil Sağlık Tarama aracı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:39
Ücretsiz tarama

Çekerek Belediyesi, Kaymakamlık, Toplum Sağlığı Merkezi ve Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun koordinesiyle sağlık taramalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Aracımız vatandaşlarımıza belediyemiz aracılığı ile ücretsiz taşıma hizmeti veriyor. Hava Şartları imkan verdiği zamanlarda ise Mobil Sağlık Tarama aracımızla bütün köylerimize ve mahallelerimize vatandaşımızın ayağına giderek hizmet vermeye devam edeceğiz. Elbette ki; ‘kanserde erken teşhis hayat kurtarır.’ Bu hep söyleniyor, ifade ediliyor ama uzmanların ifade ettiği kadarıyla özellikle bu aracın ve aracın içerisindeki cihazların hizmet edeceği kanser türleri erken teşhis edilirse kurtarılma oranı çok çok yüksek olan kanser türleridir. Bir belirti olmadan vatandaşın ayağına giderek bu tespitin yapılabilmesi hem insanımıza hizmetin biran önce götürülebilmiş olması, hem tedavi sürecinin biran evvel başlaması, hem de bu aracın özellikle hizmet edeceği kanser türüne erken müdahale ettiğinden, bu hastalıktan hastalarımızı kurtarabilme şansı olması, işte bu aracın kıymetini bir kere daha ortaya koyuyor. İçerisinde EKG, mamografi, röntgen, kan alma üniteleri ile acil müdahale imkanlarının tamamını barındıran Mobil Sağlık Aracımız Hükümet Konağı bahçesinde hizmete hazır bir şekilde bulunacaktır. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, tamamen ücretsiz olan bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki; erken teşhis hayat kurtarır. Halka hizmet, Hakka hizmettir düsturuyla çıktığımız bu yolda insanımıza hizmet ediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ücretsiz TaramaYozgatIlerigazetesişubatçarşambaHaberçekerekKaymakamHayrettinBuğraGüzelBelediyebaşkanıEyyüpÇakırGeziciKanserMobilSağlıkTaramaAracıVatandaşlarHizmetVermeyeDevam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NÜFUSU ARTMAYA DEVAM EDiYOR
NÜFUSU ARTMAYA DEVAM EDiYOR
Belekcehan kışın başka güzel
Belekcehan kışın başka güzel
Çayıralan ilçesinde inceleme
Çayıralan ilçesinde inceleme
İlk toplantı
İlk toplantı
Sınıf ziyaretleri devam ediyor
Sınıf ziyaretleri devam ediyor
Arısoy öğrenciler ile buluştu
Arısoy öğrenciler ile buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim