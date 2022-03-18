Ücretsiz deneme

Akdağmadeni Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ücretsiz katılabileceği deneme sınavları için karşılıklı protokol imzalandı. Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezinde yıl boyunca ve belirli aralıklarla devam edecek olan deneme sınavlarına üniversiteye hazırlanan tüm öğrenciler katılabilecek.

Belediye tarafından öncelik verilen konuların başında insana ve eğitime yapılan yatırımların geldiğini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Sınavlara girecek öğrencilerimizin, bilgilerini ve zamanı olumlu kullanma becerilerini test etmek, eksik konularını görmelerini sağlamak ve heyecanlarını yenebilmelerine olanak sağlamak amacıyla yıl boyunca belirli aralıklarla Halk Eğitim Merkezimizin koordinesinde deneme sınavları yapıyoruz. Deneme sınavlarının tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Halk Eğitim Merkezimiz sınavların düzenlenmesi, öğrencilerimizin üniversite sınavlarına kaliteli şekilde hazırlanması için titiz bir çalışma yürütüyor. Öğrencilerimizden tek beklentimiz çalışmaları ve meşakkatli olan bu süreçte azim göstermeleridir. Başarıları için gerekli fiziki donanım şartlarını ve kaynak teminini bütün imkanlarımızı seferber ederek sağlıyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karabulut hocam ve Halk Eğitim Merkezinde öğrencilerimiz için emek harcayan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

