Ücretlerde iyileştirme

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, Belediye Personel Limited Şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı, çalışanların ücretlerine 600 ila 700 lira arasında iyileştirme yapıldı. Kepçe operatörü, şoför, elektrik ustası, sucular, usta, ustabaşı, gibi sorumluluk taşıyan işlerde çalışan işçilere her ay ücretleri ile birlikte ödenmek üzere 650 lira sorumluluk zammı ödemesi yapılacağı aktarıldı. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun imzalanan toplu iş sözleşmesi enflasyonun altında kalırsa iyileştirme yaparım sözünü verdiğini hatırlattı, bu doğrultuda yapılan iyileştirme ile artan enflasyon karşısında çalışanlara can suyu olduğunu söyledi. Zararsız, ‘’Belediye başkanımız, asgari ücret açıklansın, mesai arkadaşlarımızın ücretleri yine enflasyon altında kalırsa yine ek protokol ile iyileştirme yaparım demesi bizleri mutlu etmiştir. Belediyelerde ve belediye şirketlerinde çalışan emek kardeşlerimiz şunu iyi bilsinler ki kanunlar çerçevesinde tüm belediye çalışanlarının gecesi yoktur, gündüzü yoktur, soğu, sıcağı, karı, kışı yoktur. Belediye çalışanları belediyelerin tutan eli gören gözüdür. Çiçekdağı Belediye Başkanımız ile imzaladığımız ek protokol ile yapılan iyileştirme güzel bir başlangıç oldu. Ümit ediyorum ki bunu diğer belediyelerde yaparız. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’na, sendikamız, yönetim kurulumuz, şahsım ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum’’ dedi. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da, çalışanların kendilerinin göz bebeği olduğunu, başlarının tacı olduğunu aktardı. Hakanoğlu, ‘’Belediyemizin imkanları doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalıyoruz. Halkımıza en güzel hizmeti verebilmemiz için önce çalışanlarımızı mutlu etmemiz, yüzlerinin gülmesi gerekiyor. Görevde olduğumuz sürece de bunun için asla mücadelemiz bırakmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ diye konuştu.