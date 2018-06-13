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Tuz uyarısı

BOĞAZLIYAN İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personelleri, Boğazlıyan‘da iyotlu tuz kullanımın önemini vurgulamak için kolları sıvadı.

Tuz uyarısı

BOĞAZLIYAN İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personelleri, Boğazlıyan‘da iyotlu tuz kullanımın önemini vurgulamak için kolları sıvadı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Tuz uyarısı

İlçede, mahalle ve esnafı dolaşan personel el broşürü dağıtarak, bilgi verdi. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ercan Fatih Ataş, iyot eksikliğinin, önlenebilir zekâ geriliğinin en önde gelen nedenlerinden bir tanesi ve kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen bir hastalıklar bütünü olduğunu belirtti. Ataş, “Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır’’ dedi. 
Sağlık Müdürü Ataş, ülkemizde çocukların beslenmesine yönelik birçok koruyucu ve geliştirici etkinliğin yürütülmekte olduğunu hatırlattı. Ataş, ‘’Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, anne ve çocuk ölümlerine yol açabilen sağlık problemlerinin çözümüne ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıkları ve bu hastalıkların yol açtığı sağlık problemlerinin önlenmesidir. Biz de ilçemizde halkımızı bilinçlendirmek için mahalle sakinlerine, esnaflarımıza giderek, el broşürlerimizi vererek, bilgilendirme yaptık” diye konuştu. 
 

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