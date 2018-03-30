Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114845
ALTIN
168.001
DOLAR
3.9436
STERLİN
5.5268
EURO
4.8469

Turnuva tamamlandı

 ÇEKEREK kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası Çekerek Spor Salon’unda oynanan müsabakalar sonunda tamamlandı.

Turnuva tamamlandı

 ÇEKEREK kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası Çekerek Spor Salon’unda oynanan müsabakalar sonunda tamamlandı.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
Turnuva tamamlandı

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda şampiyonluk turunu Akbay İlkokulu atarken, ikinciliği Şehit Sadık Nazlı Okulu, üçüncülüğü Osman Durmaz Fen Lisesi dördüncülüğü ise Hükümet Konağı takımı aldı. Onur kupasını ise Kamile Akbay takımı alırken, centilmenlik kupasını ise Özükavak takımı aldı. Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma ve Hükümet Konağı takımlarına plaket verildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Dünyada iki tane
Dünyada iki tane
Kütüphane Haftası kutlandı
Kütüphane Haftası kutlandı
Kahve kokusunda sohbet
Kahve kokusunda sohbet
Altyapı çalışmaları başladı
Altyapı çalışmaları başladı
Aydıncık'ta konuştular
Aydıncık'ta konuştular
Mehmetçiğe moral desteği
Mehmetçiğe moral desteği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim