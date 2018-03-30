Turnuva tamamlandı

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda şampiyonluk turunu Akbay İlkokulu atarken, ikinciliği Şehit Sadık Nazlı Okulu, üçüncülüğü Osman Durmaz Fen Lisesi dördüncülüğü ise Hükümet Konağı takımı aldı. Onur kupasını ise Kamile Akbay takımı alırken, centilmenlik kupasını ise Özükavak takımı aldı. Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma ve Hükümet Konağı takımlarına plaket verildi.