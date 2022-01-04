Şefaatli Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşması yapan Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu başkanı Şefaatli MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencisi Merve Aydın, “Türkülerde Biz varız! Dememizin sebebi budur ki Türkülerde; tüm gönül coğrafyamız yer almaktadır, anılarımız hikâyelerimiz destanlarımız tarihimiz kısacası Türkülerimiz tüm kültür unsurlarımızı barındırmaktadır” diyerek türkü gecesi etkinliğini düzenlemelerindeki amaçlarını açıkladı. Açılış konuşmasının ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından eğitim öğretim hayatında başarılı olan öğrencileri yönelik olarak düzenlenen ödül, Şefaatli MYO’da görev yapan tüm akademik personelin ortak kararı ile üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ adına, Şefaatli Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğ. Gör. Ahmet Kaşık tarafından, şu an meslek yüksekokulu birincisi olarak eğitim öğretim hayatına devam eden aynı zamanda Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu başkanlığını yürüten olan Merve Aydın’a takdim edildi. Ödül takdiminden sonra gecenin düzenlenmesinde Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu’na destek olan Yusuf Aksu’ya, Erdoğan Aydın’a ve Şefaatli Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesi’ne teşekkür belgeleri Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müjdat Karaca, Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ve MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mert Can Arıtürk tarafından takdim edildi. Teşekkür belgelerinin takdim edilmesinden sonra Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu Türkü Kurulu sorumlusu İsmail Kıyak ve kurul üyeleri tarafından hazırlanan türküler seslendirildi. Türkülerin hikâyelerinin ve şiirlerin renk kattığı gecede Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesi halk oyunu ekibi tarafından düzenlenen halk oyunu gösterisi de katılımcılardan büyük beğeni topladı.