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Türkiye birincisi Boğazlıyan’dan

BOĞAZLIYAN İlçesi Gazipaşa Ortaokulu 7-A sınıf öğrencisi Eda Nur Arısoy, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale zaferi konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu.  

Türkiye birincisi Boğazlıyan’dan

BOĞAZLIYAN İlçesi Gazipaşa Ortaokulu 7-A sınıf öğrencisi Eda Nur Arısoy, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale zaferi konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu.  

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Türkiye birincisi Boğazlıyan’dan

Ülke genelinde düzenlenen Çanakkale Savaşları’nın 103. yıldönümü Anma Törenleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ortaokullar arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye Birincisi olan Gazipaşa Ortaokulu 7-A sınıf öğrencisi Eda Nur Arısoy oldu. Aksoy'u makamında kabul eden Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Okul Müdürü Kureyş Kaya başta olmak üzere öğretmenler ve Eda Nur Arısoy'a teşekkür etti. Kaymakam Sinanoğlu, Gazipaşa Ortakokulu'nun akademik başarısının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetleri ile de dikkat çektiğini belirterek, “Bu tür çalışmalar öğrencinin kimlik ve kişiliğine büyük katkılar sağlar. Okul yöneticilerine ve tüm personele teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi. 
Kaymakam Sinanoğlu daha sonra Eda Nur Arısoy'a çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca, Yozgat’ın adını duyuran Arısoy ve ailesine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da teşekkür belgesi verdi. Ailesiyle birlikte Çanakkale gezisi ve para ödülü kazanan Eda Nur Arısoy, ödülünü 23-25 Nisan tarihinde Çanakkale'de yapılacak olan törende alacak.
 

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