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TURiZME KATKI SAĞLAYACAK PROJE

Yozgat’ın Sorgun ilçesine, Belediye tarafından yapımı planlanan tabiat parkı projesi, ilçenin turizmine katkı sağlayacak.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:01
TURiZME KATKI SAĞLAYACAK PROJE

Sorgun Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde projelendirilen bölgenin en büyük tabiat parkı olacak olan projenin 550 bin metre kare üzerine yapılacağı bildirildi. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Belediye tarafından yürütülen tabiat parkı projesinin sadece yeşillendirme ağaçlandırma çalışması olmadığını, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin uğrak yeri haline getireceklerini söyledi. Bu projenin Sorgun’a ciddi manada turizm noktasında katkı sağlayacağına vurgu yapan Ekinci, ‘’Yer seçim noktasında hem otele yakın olması hem de içerisinde at binme yeri ATV gibi, bisiklet binme alanları, paintboll, okçuluk, macera parkları ve şuanda çalıştığımız zipline üzerinde özellikle duruyoruz. Zipline da yapılınca insanların çadır kampı yapacağı alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bölgenin turizm noktasında bir numaralı faaliyet alanı olacak. Bu uzun soluklu bir proje. Kısa vadede bitecek bir proje değil. Belki üzerinde titizlikle çalışıp hem duyurulması hem de yapısal düzenlemenin tamamının düzenlenmesi gerekiyor. Projeler kimisi kısa zamanda hayata geçebiliyor ama kimisinin de adım adım olması gerekiyor. Şu an da Sorgunlu Karacaoğlan üzerinde çalışıyoruz. Mezarının Sorgun’da olduğu üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Sorgun Belediyesi yeni sıcak su kaynakları noktasında 2021 yılında çok ciddi faaliyetler yürüttü. Yine önümüzdeki yıllarda da bu konuda ciddi çalışmalarımız olacak. Aslında biz daha büyük şeyler hayal ediyoruz. Yapmış olduklarımız hayal ettiklerimizin yüzde 10’undur. Sorgun’u bölgenin uğrak yeri haline getirmeye ciddi manada çalışıyoruz. 2022 yılında yine hilal evleri açacağız’’ dedi. 

2022 YILI SOSYAL, KÜLTÜR, PARK VE BAHÇE YILI OLACAK

2022 yılının sosyal, kültür, park ve bahçe yılı olacağının altını çizen Ekinci, ‘’Ağırlığımızı biraz daha bu yöne vereceğiz.  Sorgun’un mahallelerinde daha büyük parklar yapmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Biraz daha insanların kendilerini rahatça salabilecekleri alanlar yürütmeye çalışıyoruz’’ diye konuştu. •Rabia Şahin•

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