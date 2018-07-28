Turizmden faydalanacaktı

Tarımsal sulama amaçlı inşa edilen Süreyyabey Barajıyla çehresi ve konumu değişen Çekerek ilçesi, kırsal turizmin nimetlerinden faydalanmayı bekliyor. Baraj ile birlikte balıkçılığın arttığı ilçede, kırsal turizme yönelik hayata geçirilecek projeler ilçe halkı tarafından bekleniyor. Türkiye’nin en fazla göç veren ili arasında bulunan Yozgat’ta göçü önlemeye yönelik tedbirler arasında gösterilen kırsal turizm projeleri konusunda atılacak somut adımlar merak ediliyor. Baraj ile birlikte balıkçılık, su sporları, doğal mesire alanlarının inşa edilebileceği belirtilirken, gelinen süreçte barajın çevresine ‘rezidance’ adı verilen yüksek konutlar inşa edildiği vurgulandı. İlçenin şirin dokusunu bozan çok katlı konutların, ilçenin sosyal yaşantısına da tam uymadığı gerçeği dile getirilirken, Çekerek’in gelişim ve kalkınmasına katkı sunacak projelerin konut yapımından ziyade, kırsal turizmi canlandıracak projeler olduğu ifade edildi.X