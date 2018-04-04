TURiZM YATIRIMLARINA DEVAM

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, meclis üyeleriyle birlikte inşaat çalışması devam eden tesisleri gezip, bilgi verdi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yüklenici firmaya iş yeri tesliminin ardından mesire alanındaki inşaat çalışmalarına hemen başlanıp, büyük oranda tamamlanma noktasına getirildiğini söyledi. Öçal, ilçe halkının rahat, huzurlu ve ferah bir ortamda vakit geçirmeleri amacıyla başlatılan proje kapsamında giriş kontrol ünitesi, 200 metrekare kapalı restoran ve restorana bağlı açık teras alanının bulunduğunu kaydetti. Öçal, ‘’Tesislerde, 7 bin metrekare taş kaplama yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, 25 adet barbekülü kamelya takımı, piknik masaları, göl ortasında aydınlatmalı fıskiye ünitesi Saraykent halkının hizmetine sunulacaktır" dedi.

Belediye Başkanı Öçal, tarihi İpek Yolu üzerinde Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han’ın içerisinde bulunan termal suyun yeniden kullanımı için hazırlanan termal tesis projesiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini kaydetti. Başkan Öçal, tesiste 16 oda, 56 yataklı otel, bay-bayan 148 metre kare 160 santim derinlikte 2 adet yüzme havuzu, 2 adet sıcak su havuzu, 2 adet soğukluk ve hamam, 2 adet buhar odası, kafeterya, mescit ve otoparkın bulunduğunu kaydetti. Tesis tamamlandıktan sonra hem Yozgat’ın hem de Saraykent’in tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Başkan Öçal,"Tesisimizin hizmete girmesi ile insanlarımız burada şifa bulacak. Kadın, cilt ve romatizmal hastalıklar ile kırık çıkık tedavisinde şifa kaynağı olan jeotermal suyumuz ve tesislerimiz halkımızın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.

