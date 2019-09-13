Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102447
ALTIN
272.884
DOLAR
5.6598
STERLİN
6.9847
EURO
6.2437

TURiZM YATIRIMI

ANAYASA Komisyonu Başkanı ve Yozgat milletvekili Bekir Bozdağ, Saraykent ilçesinde yapım çalışmalarında sona yaklaşılan turizm yatırımları ile bazı tesisleri gezip, son durumları hakkında bilgi aldı, Kapalı Sentetik Çim saha tesisinin de açılışını yaptı.

TURiZM YATIRIMI

ANAYASA Komisyonu Başkanı ve Yozgat milletvekili Bekir Bozdağ, Saraykent ilçesinde yapım çalışmalarında sona yaklaşılan turizm yatırımları ile bazı tesisleri gezip, son durumları hakkında bilgi aldı, Kapalı Sentetik Çim saha tesisinin de açılışını yaptı.

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
TURiZM YATIRIMI

Bozdağ, ilçede yapımı devam eden Termal Turizm tesisi ile Mesire Alanındaki çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Ahmet Öçal’dan bilgi aldı. Daha sonra yapımı devam eden Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatını gezen Bozdağ, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ı makamında ziyaret etti, yapımı tamamlanan turizm yatırımlarından Öçallar Apart otel tesisini gezdi. Saraykent ilçesi Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent göleti etrafında hayata geçirilmek üzere başlatılan mesire alanı ile ilgili çalışmaların sonuna geldiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Milletvekili Bozdağ, tesisin son durumu hakkında bilgiler verirken, çalışmaların tamamlandığını, çevre düzenlemesi yaptıklarını kaydetti. Yozgat’ın termal kaynakları bakımından çok zengin olduğunu hatırlatan Milletvekili Bekir Bozdağ, bu kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalardan bir tanesinin de Saraykent ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen termal otel olduğunu kaydetti. Bozdağ, Yozgat il genelinde 9 şifalı termal su kaynağının bulunduğunu bu kaynakların boşa akıtılmaması için gerekli yatırımları diğer ilçelerde olduğu gibi Saraykent ilçesinde de yapma gayretinde olduklarının altını çizdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
Fuat Oktay’ın ismi verildi
Fuat Oktay’ın ismi verildi
UZUNLU KISKANDIRIYOR
UZUNLU KISKANDIRIYOR
Havuzdaki Boğaz Köprüsü
Havuzdaki Boğaz Köprüsü
Başkan Elbaşı kolları sıvadı
Başkan Elbaşı kolları sıvadı
Kargo sözleşmesi
Kargo sözleşmesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim