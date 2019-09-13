TURiZM YATIRIMI

Bozdağ, ilçede yapımı devam eden Termal Turizm tesisi ile Mesire Alanındaki çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Ahmet Öçal’dan bilgi aldı. Daha sonra yapımı devam eden Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatını gezen Bozdağ, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ı makamında ziyaret etti, yapımı tamamlanan turizm yatırımlarından Öçallar Apart otel tesisini gezdi. Saraykent ilçesi Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent göleti etrafında hayata geçirilmek üzere başlatılan mesire alanı ile ilgili çalışmaların sonuna geldiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Milletvekili Bozdağ, tesisin son durumu hakkında bilgiler verirken, çalışmaların tamamlandığını, çevre düzenlemesi yaptıklarını kaydetti. Yozgat’ın termal kaynakları bakımından çok zengin olduğunu hatırlatan Milletvekili Bekir Bozdağ, bu kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalardan bir tanesinin de Saraykent ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen termal otel olduğunu kaydetti. Bozdağ, Yozgat il genelinde 9 şifalı termal su kaynağının bulunduğunu bu kaynakların boşa akıtılmaması için gerekli yatırımları diğer ilçelerde olduğu gibi Saraykent ilçesinde de yapma gayretinde olduklarının altını çizdi.