TURiZM KONUŞULDU

Turizm çalıştayına Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Metin Halıcı, Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın, Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrt. Görevlisi Dr. Esra Balıkçı, Turizm Araştırmacısı İsmail Arslan, Belgesel Yapımcısı ve Fotoğrafçı İsmail Şahinbaş, TKDK iletişim uzmanı Emre Cüneydioğlu, İl Milli Parklar Müdürü Cihan Eğilmez, KOP idaresi uzmanları Seda Eymir, Füsun Gülmez, Yozgat Oran Kalkınma Ajansı Koordinatörü Timur Yıldız, Akdağmadeni Belediyesi Proje Koordinatörü Adem Yıldırım, Kaymakamlık Proje Koordinatörü Yakup Özden ve Sanat Tarihi Uzmanı Yağmur Doğan katıldı. Çalıştayda, Akdağmadeni’nin ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğu, bu potansiyelin doğru kararlarla hedefine ulaşacağı belirtildi. Belediye Başkanı İrfan Coşgun, geçmişte birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Akdağmadeni’nin turizmde de hak ettiği yeri alacağına inandıklarını söyledi. Coşgun, ‘’Bugün burada bizleri yalnız bırakmayarak davetimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Söylemlerimizin eyleme dönüşmesi için adımlar atıyoruz. Akdağmadeni’nin tarihî dokusu ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen turistik bir bölge olduğuna inanıyoruz. Tarihin her evresinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış doğal güzellikleri içinde barındıran İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanına sahip, bunun yanında Jeotermal turizme uygun kaynakları bulunan ilçemizin artık turizme açılma zamanı gelmiş bulunmaktadır. Turizm konusunda atılacak adımların Akdağmadeni’nin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimine doğrudan etkisi olacağına inancımız tamdır. Bugün burada değerli katılımcılarımızın fikirleri ve önerileri bizler için çok önemli olup yol haritamızı belirlemede öncülük edecektir. İlçemiz her alanda ki çalışmalarımızla iddialı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz turizm çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi.

Kaymakam Alp Eren Yılmaz da, ‘’Ortak akılla yapılan işlerin çok daha verimli ve etkili olacağına, planlı yatırımların orta ve uzun vadede kaynakların değerlendirilmesi ve ürün haline getirilmesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemizin mevcut turizm potansiyelinin etkin ve verimli bir şekilde ortaya çıkarılması adına yapılması gereken tüm çalışmalara ilçem adına gereken tüm desteği vermeye hazırım. İlkini gerçekleştirdiğimiz çalıştayda yaptığımız bu istişarelerden doğru ve yerinde kararlar alacağımıza hiç şüphem yok. Farklı alan ve konularda ki uzmanlarımızın görüşleri ayrı bir sinerji ortaya çıkaracak, bölgemizin turizm alanında gelişmesi için yeni bir adım atılmış olacaktır. İlçemizin gelişmesi için Kaymakamlık, sivil toplum örgütlerimiz ve tüm paydaşlarımızla çalışıp hızlı bir şekilde yeni adımlar atma gayreti içerisinde olacağız‘’ diye konuştu.

Katılımcılara, Akdağmadeni ilçesindeki tarihi alanlar ile ormanlık bölge gezdirilerek, bilgilendirildi.

