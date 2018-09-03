Turizm atağı

Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler Beldesi’ndeki yer altı şehrinin, Yozgat’ın şu ana kadar bilinen en büyük yeraltı şehri olarak tespit edildiği öğrenildi. Yozgat Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yer altı temizleme kazı çalışmaları yapılan yer altı şehrinin 2019 yılında turizme açılacağı belirtildi. Özler yer altı şehrinde yapılan incelemeler neticesinde, beldede farklı noktalardan girişi olan ve yaklaşık 400 metreye 350 metre ebadında, birçok oda ve koridordan oluştuğu aktarıldı. İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, “Yer altı temizleme kazı çalışmalarını yapıyoruz. Burayı2019 yılında aydınlatarak turizme açacağız” dedi. Metin Halıcı, Sarıkaya Roma Hamamı ve Özler yer altı şehrinin Yozgat’ın turizmi açısından önemli olduğuna da dikkat çekerek, “Hedefimizde Kapadokya varsa bizim, Özler bizim için bir durak, Roma Hamamı ikinci ve kalıcı bir durak olacaktır. Peşinden Sorgun Termali, Kerkenez, Hitit Heykel Atölyesi, Yozgat Konakları, Milli Parkımız ve akabinde de Hattuşaş’a gidilsin istiyoruz. Hedef bu” şeklinde konuştu.