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Turist var, tesis yok

AYDINCIK ilçesinin Kazankaya köyünden başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar uzanan yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Kanyonu gezmek için gelen ziyaretçilerin sayısı her geçen gün artmasına karşın, yeterli tesisin bulunmaması sorun yaratıyor.

Turist var, tesis yok

AYDINCIK ilçesinin Kazankaya köyünden başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar uzanan yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Kanyonu gezmek için gelen ziyaretçilerin sayısı her geçen gün artmasına karşın, yeterli tesisin bulunmaması sorun yaratıyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Turist var, tesis yok

Doğa severlerin, turistlerin ve ekstrem spor severlerin yeni uğrak yeri haline gelen Kazankaya kanyonunu gezmek isteyenlerin önemli bölümü, İncesu tarafını tercih ediyor. Çorum bölgesinde kalan kısmında tesisleşme ve yürüyüş yollarının bulunması tercih nedeni olarak gösteriliyor. İçerisinde zorlu yürüyüş parkurları, 4 bin yıllık oyma kayalıklar, heykeller ve endemik bitki türleri barındıran kanyonu gezmek için gelenlerin daha da artabilmesi, bölgenin turizm sektöründe pay alabilmesi amacıyla önceki yıllarda hazırlanan projelere mali destek bulunamadı. Kanyonun Kazankaya köyü girişine sadece bir motel tipi konakla tesisi yapılabildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Kazankaya kanyonunun mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, “Kanyon hem doğal hem de tarihi güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca kanyonda keşfedilip tescillenmiş endemik bitki türleri de var. Kanyona olan ilginin her geçen gün artması bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Son Güncelleme: 06.07.2018 17:04
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