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TSO'dan yardım

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından 716 öğrenciye mont yardımı yapıldı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:25
TSO'dan yardım

TSO Başkanı Üzeyir Arslan gazetecilere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ilçe merkezinde eğitim öğretim gören 716 öğrenciye, polar mont yardımı yapıldığını söyledi. Montların 400'ünün TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sorgun TSO arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında yapıldığını aktaran Arslan, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 400, diğer liselerden de belirlediği 316 öğrencimize, bu küçük yardımı yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirilen yardımlarla ilçemizde eğitim gören çocuklarımızın ihtiyacını bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz" dedi. (aa)

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