Traktör Kepçesi üretiyor

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Akdağmadeni yeni sanayi sitesini ziyaret ederek, buralarda faaliyet gösteren işletmelerde esnaf ile sohbet etti, incelemelerde bulundu. Esnafın karşılaştıkları sorunları dinleyen Yurtnaç, her konuda esnafa ve iş adamlarına kapılarının açık olduğunu ifade etti. Kaya Usta Makine Sanayi atölyesini de gezen Vali Yurtnaç, işletme sahibi Kaya Duru ile tanışıp, başarı hikayesini dinledi. Kaya Duru, 1978 yılında Akdağmadeni eski sanayi sitesinde demir doğramacı olarak işe başlayıp, işini büyüterek bugün Türkiye’ye traktör kepçesi ve yem karma makinesi satar hale geldiğini söyledi. Akdağmadeni ilçesinde kurduğu mütevazı fabrikasında traktör kepçesi ve yem karma makinesi üretimi yapan Kaya Duru, alanında bölgede tek olma özelliği taşıyor. Kaya Usta ismini tescilleten Duru, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere ürettiği traktör kepçesi ve yem karma makinesini Türkiye’nin dört bir köşesine gönderiyor. 5 kişiye istihdam sağlayan Duru, ilçeye yapılan yeni sanayi sitesinde de yer alarak işleri büyütmeyi, istihdamı artırmayı hedefliyor. Talebin çok olduğunu ve işleri yetiştirmede zorlandıklarını kaydeden Duru, “1978 yılında demir doğrama işi yaparak bu alana ilk adımımı attım. Zamanla kendimizi geliştirerek bölgemizde olmayan traktör kepçesi ve yem karma makinesi yapmaya başkalık. Oğullarımla birlikte üretim yapıyoruz. Şu anki yerimizde 5 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yerimiz yetersiz. Bize burası küçük geliyor. Talep çok olunca yetiştirmekte zorlanıyoruz. Yeni yapılan sanayi sitesinde yeni teknolojiyi kaldıracak, daha etkin ve hızlı üretim yapabileceğimiz, daha geniş bir alan alarak işleri büyütüyoruz. Buna paralel olarak istihdam sayımızda artacak. Mevcut yerimizde şuan senede yaklaşık 50 traktör kepçe, 80 yem karma makinesi yapıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanına gönderiyoruz. Yaptığımız makineler standart değil. Traktöre özel üretim yapıyoruz. Yeni yerimizle birlikte ülke sınırlarını aşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sanayiciye en büyük desteğin Vali Kemal Yurtnaç tarafından sağlandığını belirten Duru, “Sayın valimiz sanayicinin her zaman yanında oldu. Yozgat ekonomisine, ülke ekonomisine kim katkı sağlamak istiyorsa onun yanına koşan ilk kişi sayın valimiz oldu. Biz bunu biliyoruz. Sağ olsunlar bugün de bizi ziyaret ettiler, bizleri dinlediler, gerekli şeyleri yapacaklarını söylediler. Yanımızda devletimizin olduğunu görmek bizi daha mutlu ediyor ve daha emin adımlar atma kararı almamızda yardımcı oluyor” dedi.

