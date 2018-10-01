Trafik uygulaması

Jandarma, uygulama kapsamında Babayağmur köyü, Sarıkaya bağlantı yolunda otomobil, kamyon ve otobüsleri durdurdu. Emniyet kemeri, tonaj kontrolü ve seyir halinde cep telefonu kullanımı denetimi yapan ekipler, otobüste bulunan vatandaşları emniyet kemeri konusunda uyardı ve bilgi verdi. Jandarma ekipleri, uygulamada emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefon kullanan ve araç plakalarının rakamları silinmiş sürücülere cezai işlem uyguladı. 2018 yılı içerisinde jandarma trafik ekiplerinin trafik kurallarını ihlal eden 119 sürücü, 45 araca, 75 bin 934 lira idari para cezası uyguladığı belirtildi.