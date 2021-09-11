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Trafik Timinden bilgilendirme

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde okulların açılmasının ardından özellikle okul servislerine yönelik denetimlerinin yanında okul çevrelerinde gerekli önlemler alan ekipler, yaptıkları uygulama ile hem sürücüleri hem de öğrencileri kurallara uygun hareket etmeleri konusunda uyardı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:05
Trafik Timinden bilgilendirme

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik Tim Komutanlığı Asayiş Timi okulları ziyaret ederek öğrencilere, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servis araçlarının kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı. Covid19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen konularında da uyarılarda bulunuldu. Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması, sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği kaydedildi. 

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Trafik Timinden Bilgilendirme
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