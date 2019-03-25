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Trafik kazası: 6 yaralı

SORGUN ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 6 yaralı

SORGUN ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Trafik kazası: 6 yaralı

Ahmet Çelik (35) yönetimindeki 10 AHF 06 plakalı otomobil, Sorgun'dan Kadışehri ilçesine seyrederken Yeniyer beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak, bir evin bahçe duvarına çarptı.  Kazada sürücü ile araçta bulunan Şaziye (30), Fatma (61), Umut (12), Ömer (11) ve İrem Çelik (9) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma Çelik, buradaki müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

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