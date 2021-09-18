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Trafik eğitimi görüşüldü

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, okullarda trafik eğitimleri, taşımalı eğitim sürücülerinin eğitimleri konuları da gündeme gelmeye başladı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:40
Trafik eğitimi görüşüldü

Yozgat Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kurt, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yürütülecek trafik eğitimleri ve kampanyalar hakkında görüşme yaptı.

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