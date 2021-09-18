Trafik eğitimi görüşüldü

Yozgat Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kurt, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yürütülecek trafik eğitimleri ve kampanyalar hakkında görüşme yaptı.
18 Eylül 2021 Cumartesi 00:40
Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, okullarda trafik eğitimleri, taşımalı eğitim sürücülerinin eğitimleri konuları da gündeme gelmeye başladı.
Yozgat Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kurt, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yürütülecek trafik eğitimleri ve kampanyalar hakkında görüşme yaptı.