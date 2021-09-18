Trafik eğitimi görüşüldü

Yozgat Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kurt, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yürütülecek trafik eğitimleri ve kampanyalar hakkında görüşme yaptı.