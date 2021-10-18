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Trafik denetimleri arttırıldı

Yozgat’ın önemli geçiş noktalarından Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerinde yapılan trafik denetimleri hafta sonlarında yoğunlaştırıldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:16
Trafik denetimleri arttırıldı

Sarıkaya ilçesinde Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından trafik uygulama noktasında sürücülere yönelik denetim yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve yol denetimlerinde araçlardaki belge ve koronavirüs tedbirleri denetlenerek, eksiklikleri bulunan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
KAYMAKAM DA KATILDI
Akdağmadeni İlçesi’nde gerçekleştirilen trafik denetimlerine Kaymakam Fatih Topuz da katıldı. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri batı illerine bağlayan Uluslararası karayolunun Akdağmadeni ilçe geçişindeki trafik uygulama noktasında kontrol yapan Kaymakam Topuz, sürücüleri trafik kurallarına uymaları noktasında uyardı. Topuz, görev başındaki emniyet ve jandarma personellerine kolaylıklar diledi. 

Son Güncelleme: 17.10.2021 17:21
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