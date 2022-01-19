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Toprak haritası çıkarıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan toprak haritası vatandaşların hizmetine açıldı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:53
Toprak haritası çıkarıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, gazetecilere, haritanın halka açık olduğunu belirtti. Vatandaşların haritaya www.toprakharitasi.com üzerinden ulaşabileceğini aktaran Canbolat, "Harita sayesinde Sorgun ilçesine bağlı 105 köy ve mahallenin örneklemelerle topraklarının analizi yapıldı. Analiz sonuçları haritada paylaşılırken çiftçilerin ekimden önce ve hasat zamanına kadar topraklarını tanımalarına yardımcı oluyor. Çıkarılan bu toprak haritası ülke genelindeki ilk toprak haritalarından biri, Yozgat’ın ilk ve tek toprak haritası olma özelliğini taşıyor." dedi. Haritalandırma yapılırken en ileri toprak analiz cihazının kullanıldığını vurgulayan Canbolat, "ORAN Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan ‘ORAN ile Toprağımdaki Orantı’ projesiyle Sorgun Ziraat Odası’na bu cihazdan temin edilme süreci başlamıştı. Hava şartları ve yağışlar toprak yapısını etkilediği için çiftçimiz ekim öncesi toprak analizini tekrar yaptırarak atacağı gübre cinsi ve miktarını hangi ürüne hangi gübreyi atacağını öğrenebilecek. Bu da çiftçimize önemli bir katkı ve tasarruf sağlayacak." diye konuştu.•aa•

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