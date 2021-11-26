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Topluluktan ilk konser

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde öğretmenler tarafından oluşturulan ‘Öğretmen Müzik Topluluğu’ ilk konserinde ayakta alkışlandı.

26 Kasım 2021 Cuma 00:13
Topluluktan ilk konser

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kurulan, öğretmenlerin oluşturduğu müzik topluluğu ilk konserini, ‘Öğretmenler Günü’ kapsamında gerçekleştirilen baloda verdi. Akdağmadeni ilçesinde görev yapan öğretmenlerin büyük emeklerle oluşturduğu 'Akdağmadeni Öğretmen Müzik Topluluğu' ilk konserinde beğenildi. Akdağmadeni Kültür Merkezinde düzenlenen Öğretmenler Günü balo programına Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, öğretmenler ve aileleri katıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, Akdağmadeni Belediyesi olarak eğitim camiasının ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bir birinden güzel eserleri seslendiren Akdağmadeni Öğretmen Müzik Topluluğu tarafından seslendirilen türküler, şarkılar eşliğinde katılımcılar doyasıya eğlendi. 

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