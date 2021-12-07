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Toplu Taşımada İndirim

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde toplu taşıma ücretlerine indirim yapıldı.

07 Aralık 2021 Salı 00:14
Toplu Taşımada İndirim

Akdağmadeni Belediyesi Meclisinde alınan kararla, belediyeye ait toplu toplu taşıma araçlarında 2 lira olan tam bilet fiyatı 1liraya indirilmiş, 50 Kuruş olan öğrenci biletine zam yapılmamıştır. Artan maliyetlere rağmen zam yapmayıp, indirim yaptıklarını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, vatandaşları toplu taşımaya özendirmek, şahsi araçlarda akaryakıt tüketimini düşürmek, ilçe trafik yoğunluğunu azaltarak ulaşımı rahatlatmak ve toplu taşıma kullanan vatandaşlara destek olmak amacıyla fiyat indirimi uyguladıklarını söyledi. Yalçın, fiyat indirimi uygulanan yeni tarifenin 1 Ocak 2022’de uygulanmaya başlayacağını ifade etti. •Sümeyye İlhan•

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