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Toplantılar yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aralık 2021- Ocak 2022 dönemi Yönetici Gelişim Programı(YÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) toplantıları yapıldı.

21 Ocak 2022 Cuma 00:04
Toplantılar yapıldı

YÖGEP
Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Aralık-Ocak dönemi YÖGEP toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan başkanlığında, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu müdürlerinin katılımıyla Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ‘Modern çağda yeni neslin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak’ konusu ele alındı ve konuyla ilgili sunum gerçekleştirildi.
DÖGEP
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan DÖGEP (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı)  2021-2022 Yılı Aralık-Ocak ayı il eylem planı çerçevesinde, Temel eğitim ve ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle toplantı yapıldı. Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulu Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Mehmet Özen tarafından ‘Hz. Muhammed’in Eğitim Anlayışı ve Eğitim Metotları’ konusunda sunum yapıldı. •Sümeyye İlhan•

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